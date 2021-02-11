لجنة المرأة تفتتح ثاني مطحنة بريف دير الزور الغربي بقدرة 30طناً يومياً

افتتحت المطحنة في منطقة المعامل التابعة لريف دير الزور الغربي، بعدما شهدت الأفران في دير الزور نقصاً في كميات الطحين ورداءة جودته.

وسعياً منها لتلبية حاجة الأفران وتحسين جودة الطحين ودعم اقتصاد المرأة، افتتح مكتب اقتصاد المرأة وبدعم من لجنة المرأة في مجلس دير الزور المدني مطحنةً حديثةً ذات تقنياتٍ عاليةٍ بقدرةٍ إنتاجيةٍ تبلغ30 طناً يومياً، وقد دخلت الخدمة مطلع الشهر الجاري.

وقال الفني الذي يشرف على عمل المطحنة ناصر العمر: "نسعى جاهدين إلى تحسين جودة الطحين، حيث تبلغ نسبة قشر القمح (النخالة – الأتربة)23 بالمئة من الكميات المطحونة".

وعن ساعات العمل في المطحنة قال العمر: "يتم تشغيل المطحنة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً، وفي المناوبة الثانية يبدأ العمل من الساعة الثالثة حتى الحادية عشر ليلاً".

وأكد على إضافة مناوبةٍ ثالثةٍ في الأيام القادمة ليتم تشغيل المطحنة على مدار 24 ساعة.

فيما قالت إدارية مكتب اقتصاد المرأة في دير الزور فاطمة العساف : إن "جميع إيرادات المطحنة ستعود إلى النساء اللواتي لا معيل لهن".

(س ر)

ANHA