لجنة المرأة KNK: ندعو نساء العالم لمساندة مقاومة المرأة الحرة

أصدرت لجنة المرأة في المؤتمر الوطني الكردستاني KNK بياناً بشأن المجزرة التي ارتكبتها الدولة التركية يوم الثلاثاء 23 حزيران في قرية حلنج في كوباني.

وقال البيان إن الدولة التركية المحتلة تواصل هجماتها على روج آفا وشنكال ومخمور وإقليم كردستان وتريد بسط سلطتها على النساء والإنسانية.

وأدانت اللجنة بشدة مجزرة قرية حلنج، التي استشهدت فيها عضوتا منسقية مؤتمر ستار زهرة بركل وبديعة ملا خليل لإقليم الفرات والأم أمينة ويسي.

الاحتلال يستهدف وجودنا

وقال البيان: مع زيادة وعي النساء وتنظيم أنفسهن، تزداد مخاوف القوى المعارضة لهن، فالنساء اللواتي يحافظن على وجودهن يستهدفهن المحتل، وخاصة في هذا الشهر حزيران/ يونيو، فقد ازداد استهداف النساء الكرديات والشعب الكردي في كل مكان، لقد أصبحت هجمات الإبادة بلا حدود، كما أن استهداف السياسيات والمنظمات هو استهداف لمستقبل المرأة.

لهذا، ندعو جميع نساء العالم، والمنظمات النسوية، والشعب الكردي إلى تحديد موقفهم من هذه الهجمات، ومساندة مقاومة المرأة الكردية، وتكثيف نشاطاتهم، ورفع مستوى النضال ضد الفاشية التي تهدف إلى قتل المرأة المنظمة.

نؤكد على ضمان حرية النساء والشعب

مرة أخرى، ندين وبشدة هذه الهجمات البربرية، ونُعاهد على الكفاح والسير على طريق زهرة وهبون والأم أمينة حتى إزالة ذهنية المحتل، هذا الهجوم يقوي عزمنا وسعينا إلى الحرية ويعزز منظمتنا ونضالنا، ونؤكد على ضمان حرية النساء والشعب.

(س و)