لجنة المرأة في PYD تطالب بمحاسبة قتلة الشابة روعة بأشد العقوبات

جاء ذلك خلال بيان، أدلي به اليوم أمام مكتب الحزب في ناحية تل كوجر بمقاطعة قامشلو، وقرئ من قبل الإدارية في لجنة المرأة مزين علي.

البيان أدان جريمة قتل الشابة روعة العويد من قبل شقيقيها، وجاء في مستهله:" ندين ونستنكر عمليات القتل المتزايدة بحق المرأة في الفترات الأخيرة على يد رجال بداعي الشرف رغم سنوات عديدة من النضال في سبيل تغيير هذه المفاهيم البالية التي وعلى الرغم من ذلك تمارس وتذهب ضحيتها النساء تحت مسمى الشرف ".

لجنة المرأة طالبت وخلال البيان بمحاسبة الجناة بأشد العقوبات.

وكشف مصدر من النيابة العامة في ناحية تل كوجر بمقاطعة قامشلو، لوكالتنا اليوم أنه تم إلقاء القبض على اثنين من مرتكبي جريمة قتل الشابة روعة مصلح.

وحسب المصدر، فإن اللذين ألقي القبض عليهما هما شقيقا روعة، ويدعيان (أحمد مصلح العويد، وسليمان مصلح العويد)،

وتعرضت الشابة روعة مصلح العويد البالغة من العمر (21 عاماً) لجريمة قتل، بعدة طلقات نارية، في قرية أم حبال بناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، أول أمس الثلاثاء (25 تموز الجاري).

(ب ش/سـ )