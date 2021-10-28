لجنة المرأة في ناحية أحرص تدين التهديدات التركية على مقاطعة الشهباء

وتجمّعت العشرات من عضوات لجنة المرأة في مجلس ناحية أحرص، أمام المجلس، للإدلاء ببيان حول التهديدات التركية على مناطق الشهباء.

وقرئ البيان باللغتين العربية والكردية من قبل عضوتي لجنة المرأة في مجلس ناحية أحرص، أماني شيخو، ومزكين شيخ خليل، على التوالي.

وجاء في نص البيان: "تستمر الدولة التركية في حربها الممنهجة على الأراضي السورية عبر القصف المستمر على المدنيين في ناحية تل رفعت وشرق الفرات، ساعية إلى إفراغ المناطق والتهجير القسري لشعوب المنطقة، منتهكة بذلك كل المواثيق الدولية والأممية، وهي بذلك لا تريد انتصار الشعوب بل تريد النيل منها وكسر طموحاتها وكتم أصواتها من أجل إفشال مشروع الإدارة الذاتية الذي يظهر للعالم مدى نجاحه واحتوائه لكافة المكونات والأثنيات والديانات".

وأدان البيان "باسم المرأة في ناحية أحرص جميع الهجمات"، مشدداً على "أننا صامدون في أرضنا ونعاهد شعبنا على التصدي لكل أشكال العنف والوقوف في وجه الاحتلال التركي".

ليختتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة.

(ف إ/س ر)

ANHA