لجنة المرأة في مجلس مقاطعة كري سبي تكرم ذوي الهمم بعين عيسى

وحضر التكريم الذي حمل شعار" الإعاقة قدر ولكن الانسانية قرار" اولياء ذوي الهمم وعدد من اعضاء مؤسسات ولجان المقاطعة.

في بداية التكريم القت الإدارية بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمقاطعة كري سبي ايمان محمد كلمة أكدت فيها على أن الاهتمام بذوي الهمم تدل على ثقافة المجتمع ولا يمكن للمجتمعات أن ترقى دون الاهتمام بهم، مشددةً على وجوب معاملتهم بخصوصية وبذل الجهود من اخصائيين لجعلهم فعالين في المجتمع، ومساندة ذويهم لكونهم يحتاجون لرعاية واهتمام خاص.

ولفتت إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وخاصة مناطق مقاطعة كري سبي وعين عيسى من قصف تركي همجي بشكل يومي يستدعي بذل كافة الجهود لاحتواء ذوي الهمم، مبينةً بأن هناك ضعف من المنظمات الانسانية بدعمهم ومساعدة ذويهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وانتهى التكريم بتوزيع الهدايا على ذوي الهمم اللذين حضروه، والبالغ عددهم 28 طفلاً.

(د)

ANHA