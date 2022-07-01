لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء تندد باستمرار العزلة على القائد أوجلان وهجمات الاحتلال التركي

تجمّعت اليوم، نساء ضمن لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في بلدة رميلان التابعة لناحية كركي لكي للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، هدية خلف، جاء فيه:

"خلال ١٠ سنوات من الثورة، والشعوب في شمال وشرق سوريا تقف صفاً واحداً أمام هجمات الدولة التركية الفاشية وحكومة AKP وأعوانها من المجموعات الإرهابية التي كانت ولا زالت، تسعى إلى احتلال المزيد من مناطقنا وتحقيق حلمها في العثمانية الجديدة ونتيجة ذلك زادت من أساليبها اللا أخلاقية والبعيدة عن الإنسانية حيث مارست القتل والتشريد والقمع ضد شعوب المنطقة التي دافعت معاً عن مكتسباتها".

شدد البيان "نندد بهذه الممارسات والعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وعدم إعطاء المجال لمحاميه وعائلته لزيارته"، كما ندين استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة للمدنيين العزل والإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية وآخرها كان استهداف سيارتين في خانا سري، كل ذلك يحصل أمام أنظار العالم ولكن دون تعليق أو موقف ما يفتح الطريق أمام الدولة التركية لارتكاب المزيد من الانتهاكات".

(ك ع /ف)

ANHA