لجنة المحروقات توزع 500 أسطوانة غاز على أهالي حي طي

عقب طرد مرتزقة ما يسمى الدفاع الوطني التابعين لحكومة دمشق من حي طي على يد قوى الأمن الداخلي وعودة الأهالي إلى منازلهم، بدأت اللجان الخدمية بتخديم الحي وتأمين احتياجات الأهالي.

حيث باشرت لجنة المحروقات في مدينة قامشلو بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي توزيع 500 أسطوانة غاز على أهالي الحي مجانًا، في بادرة منها لتأمين احتياجات الأهالي.

وفي هذا الصدد، أعربت المواطنة أمينة بكر، التي كانت تنتظر دورها للحصول على أسطوانة الغاز، عن سعادتها بهذه البادرة، وبيّنت أنه أثناء وجود مرتزقة الدفاع الوطني في المنطقة كانت أسطوانة الغاز تباع بـ 20 ألف ل.س.

ومن المزمع أن يتم توزيع أسطوانات الغاز من قبل للجنة المحروقات في مدينة قامشلو أسبوعيًّا.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد سمحت للأهالي منذ صباح الـ 26 من نيسان الجاري، بالعودة إلى الحي بعد انتهاء الاشتباكات وطرد مرتزقة "الدفاع الوطني".

(س أ/ م ح)

ANHA