لجنة المحروقات تباشر بتوزيع مادة التدفئة في الشدادي

قبل حلول فصل الشتاء ولتأمين مادة التدفئة للأهالي، وزعت لجنة محروقات الشدادي مادة المازوت على الأهالي في الناحية، من الآن، وذلك لكي لا يتأخر التوزيع، وتصل مادة المازوت إلى كافة الأهالي قبل حلول فصل الشتاء.

التوزيع يجري عن طريق الكومينات في الأحياء، وذلك بهدف السرعة، حيث أنه سيتم التوزيع على أهالي الريف فيما بعد.

وتوزع لكل أسرة قسيمة تقدر بـ٤٤٠ لتر من المازوت كدفعة أولية، وأشار مسؤول اللجنة في الناحية، فايز الهجيج، أنه في حال الانتهاء من الدفعة الأولى سيتم توزيع الدفعة الثانية فورًا.

ولفت الهجيج، أن التوزيع سيكون حسب الخطة التي رسمتها لجنة المحروقات، وذلك بدءًا من أحياء الناحية وينتهي في القرى التابعة لها.

ومن جانيه أوضح الرئيس المشترك لكومين "التوسعية"، كسار العلي، أن اللجنة تنسق معهم لتوزيع المادة على الأهالي ومعرفة عدد المنازل في كل كومين.

ويذكر أن لجنة المحروقات بدأت التوزيع بشكل مبكر لسد حاجة الأهالي قبيل دخول فصل الشتاء، وتلافي النقص الذي حصل العام المنصرم.

(ب د/هـ ن)

ANHA