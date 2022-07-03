لجنة المحروقات في ريف دير الزور الشرقي تبدأ بتوزيع مازوت التدفئة على الأهالي

بدأت اليوم، عمليات التوزيع على أهالي بلدة الباغوز وبلدة أبو حسن وقرية أبو حردوب، وحسبما ذكر المشرفون على عمليات التوزيع، فإنه سيتم خلال الشهر الحالي توزيع مازوت التدفئة على كافة أهالي ريف دير الزور الشرقي.

هذا وتتم عمليات التوزيع بإشراف لجنة المحروقات وكومينات ومجالس المنطقة الشرقية لتلافي وقوع الأخطاء والتزوير في عمليات التوزيع التي تستهدف 71 ألف و361 أسرة في الريف الشرقي بشكل كامل، ولكل بطاقة أسرية 300 ليتر ويبلغ سعر الليتر الواحد 140 ل.س.

وكانت الإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد عقدت اجتماعاً منتصف شهر أيار، قررت بموجبه بدء عمليات توزيع مادة مازوت التدفئة على كافة مناطق شمال وشرق سوريا؛ لإيصالها إلى كل بيت وكافة الأهالي قبل حلول فصل الشتاء.

(ف ع/خ)

ANHA