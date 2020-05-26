لجنة الكهرباء في الشيخ مقصود والأشرفية تحد من المخالفات

ويسبب تركيب مآخذ مخالفة على الخطوط الرئيسية ضغطاً وأعطالاً متكررة في الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي عن الحيين.

وأكد محمد حسين عضو لجنة الكهرباء في بلدية الشعب في حيي شيخ مقصود والأشرفية، أن التلاعب في أجهزة قياس استهلاك التيار الكهربائي أو العبث بتوصيلاتها، يعد تعدياً على مرفق عام.

وأجرت اللجنة كشفاً على شبكة الكهرباء لتثبيت المآخذ الكهربائية المخالفة، وأرسلت بلاغات للمخالفين، وحددت غرامات مادية لمن يتعدى على الممتلكات العامة ويقوم بسرقة الكهرباء من خطوط الإمداد الرئيسية.

وإبان احتلال المرتزقة للشيخ مقصود والأشرفية سرقت أعداد كبيرة من أجهزة قياس استهلاك التيار الكهربائي. ولحل هذه المشكلة، أوجدت لجنة الكهرباء بدائل.

وقال حسين "قمنا بتأمين قواطع 16 أمبير لهم لحين تأمين أجهزة قياس استهلاك التيار الكهربائي وفي حال لم يلتزموا بتلك القواطع نقوم بإنذارهم وإذ لم يأخذوا تلك الانذارات بعين الاعتبار نقوم بتحديد مخالفات مادية على من يتعدى على خطوط الكهرباء، والتي تبدأ بـ 15000 وقد تصل الى 100000 للأشخاص الذين يتعمدون سرقة خطوط الكهرباء رغم توفير أجهزة لهم".

(م ح – ح م/م)

ANHA