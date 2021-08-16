لجنة الخدمات تنفذ سلسلة مشاريع خدمية في ريف الزور الغربي

في إطار سعيها إلى تطوير الواقع الخدمي في المنطقة، أطلقت لجنة الخدمات في دير الزور سلسلة مشاريع حيوية في الريف الغربي منها مشروع الإطفاء، ومشروع الطرق الزراعية ومشروع الخط الخدمي الكهربائي وكذلك مشروع محطة تصفية المياه.

وبحسب الإداريين في لجنة الخدمات في الريف الغربي يتضمن مشروع الإطفاء إنشاء ثلاثة مراكز إطفاء، منها مركز أطفاء منطقة أبو خشب، مجهز بسيارتين وطاقم إطفاء يضم 14 عاملاً، ومركز إطفاء منطقة الصعوة مجهز بسيارة إطفاء و8 عاملين ومركز إطفاء بلدة الجزرات مجهز بسيارة و8 عاملين.

أما مشروع الطرق الزراعية فيتضمن تعبيد الطرق الزراعية للمنطقة الغربية، واستهدف المشروع مناطق عديدة منها الجزرة والحصان ومحيميدة والحوايج والبو مصعة والزغير وحوايج ذياب.

الرئيس المشترك للجنة الخدمات في ريف دير الزور الغربي، فايز الكحيط، قال إن اللجنة أنجزت حتى الآن أكثر من ٣٠ طريقاً، وتم البدء بخطة عمل طريق دير الزورـ الرقة.

وبالنسبة لمشروع الخط الخدمي الكهربائي، فيتضمن توصيل الكهرباء إلى محطتي مياه

منطقة سفيرة فوقاني ومحطة منطقة سفيرة تحتاني. حيث بدأ العمل عليها منذ يومين، وساهم المشروع في تسهيل عمل الجمعيات الزراعية ومحطات مياه الشرب.

كما بدأت لجنة الخدمات بالعمل على مشروع محطة مياه الهرموشة، حيث تم تركيب مضخات للمياه بالإضافة إلى تمديد خط مياه بطول 3 كيلومترات وبطاقة 160 متراً مكعباً، حيث من المقرر أن تغذي المحطة نحو 25 ألف نسمة من سكان المنطقة.

رئيس وحدة مياه الجزرات في الخط الغربي، عبود الناصر، قال إن إنجاز المشروع سيكتمل خلال الشهر القادم.

(ك)

ANHA