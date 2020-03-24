لجنة الخدمات تعقم شوارع عين عيسى

بدأت اليوم لجنة الخدمات في بلدية الشعب بالتعاون والتنسيق مع لجنة الصحة في عين عيسى برش الشوارع الرئيسية بالمياه، ثم بالمواد المعقمة، كما وخصصت فرقاً لتعقيم كافة المحلات التجارية.

وبهذا الصدد بينت الرئيسة المشتركة للجنة الخدمات خضرة عبود أن عملية التعقيم ستشمل كافة الشوارع الرئيسية والمحلات التجارية والأماكن العامة.

وأضافت "هذه الخطوة وقائية للحماية من خطر فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير في أغلب دول العالم".

وتجدر الإشارة إلى أن كافة مناطق شمال وشرق سوريا تشهد عمليات تعقيم وتنظيف للأماكن العامة والمؤسسات درءً من تفشي فيروس كورونا.

(ج)

ANHA