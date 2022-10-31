لجنة الإدارة المحلية والبلديات تباشر ببناء الجامع الكبير في مدينة الرقة

يعتبر الجامع الكبير أو المسجد الحميدي كما هو متعارف عليه في مدينة الرقة، من أكبر مساجد مدينة الرقة ويعود تاريخ بناءه إلى نحو 125 عاماً.

وتعرض الجامع للدمار بشكل كامل إبان عمليات التحرير التي شهدتها مدينة الرقة من مرتزقة داعش، ولم يتبقى من هيكل الجامع سوى المئذنة، واستجابة لمطالب أهالي مدينة الرقة عملت لجنة الإدارة المحلية والبلديات على البدء بمشروع إعادة بناء الجامع الكبير.

المشرف على عمليات التأهيل في الجامع الكبير، المهندس صالح الحميد، قال "بعد إعداد دراسة للمشروع تم تخصيص ميزانية لإعادة بناء جامع الحميدية أو ما يعرف بالجامع الكبير بقيمة 600 ألف دولار والذي يعد من أكبر الجوامع في الرقة وريفها".

وأوضح، صالح الحميد، "تبلغ مساحة الجامع 2700 م2، وتوجد فيه مئذنة قديمة يعود تاريخ بنائه إلى عام 1897، ويبلغ عمرها 125 عام".

وأكد، الحميد في ختام حديثه "سيتم إعادة بناء الجامع الكبير مثلما كان في السابق لكن على طراز معماري حديث وسيضم الجامع أربعة مآذن ارتفاع كل مئذنة 40م، وإنشاء 5قبب، واحدة منها كبيرة، بقطر 15م، و4منها صغيرة بقطر 7أمتار.

والجدير بالذكر بأنه ستستمر عمليات البناء لمدة 8أشهر حسبما أفاد المشرف على بناء الجامع الكبير.

(م خ/أ م/خ)

ANHA