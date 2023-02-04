لجنة الحرية من أجل القائد أوجلان في باشور كردستان تدعو للمشاركة الحاشدة في الفعاليات

أصدرت لجنة الحرية من أجل القائد عبدالله أوجلان في باشور كردستان بياناً وذلك مع حلول الذكرى السنوية الـ 24 للمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، وذلك في حديقة الحرية في السليمانية.

وجاء نص البيان كالتالي:

" ندخل العام الـ 25 للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان حيث تم فرض العزلة في شخصه على عموم الشعب الكردي، شعب المنطقة، الأشخاص المطالبين بالحرية، إن استمرار هذه المؤامرة يعني استمرار المجازر و هدم الأسر على مر مائة عام أخرى على الشعب الكردي.

منذ 22 شهراً لم يتم التمكن بأي شكل من تلقي أخبار عن إمرالي

يستنكر شعبنا هذه المؤامرة، منذ اثني عشر عاماً يمنع المحامون وعائلة السيد عبدالله أوجلان من زيارته ولقائه، مرة أخرى منذ 22 شهراً لا يمكن بأي شكل تلقي معلومات عن حياته، وضعه وصحته، إلى جانب ذلك يعيش ضمن عزلة وتعذيب مشدد.

أصبحت لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات CPT جزءاً من هذه المؤامرة

لجنة مناهضة التعذيب CPT هي المؤسسة الوحيدة المعنية بمنع التعذيب، هي المسؤولة عن الحقوق، الحياة والصحة في إمرالي، لم تطبق في أي وقت واجبها ومسؤولياتها الحقوقية والقانونية وأصبحت جزءاً من المؤامرة في إمرالي، وتظهر ذلك بموقفها وأسلوبها أمام إمرالي.

لا يتم فرض العزلة على إمرالي فقط، إنما في الوقت ذاته يتم استمرار المؤامرة الدولية الأصعب في إمرالي، إن القوى المتآمرة مصرة على مواصلة مائة عام أخرى من الهجمات، العبودية والإبادات على الشعب الكردي.

إن استمرت المؤامرة فلن يبقى شيء باسم الحرية

يجب أن يعرف أن وضع السيد أوجلان في خطر جدي بسبب فاشية أردوغان والقوى المتآمرة، يجب رؤية هذا جيداً، يواجه شعبنا، مرة ليس شعبنا فقط بل شعوب المنطقة أيضاً وضعاً حساساً وخطراً في شخص السيد أوجلان، يطلب منا بهذا الوضع الاتحاد والنفير العام ضمن الفعاليات والمقاومة، على شعبنا المطالبة بالحرية والسلام رؤية هذه الحقيقة وإن استمر هذا الوضع وهذه المؤامرة فلن يتبقى شيء باسم الحقوق، الإنجازات والحرية، وإن كنا نريد الدخول بفخر إلى العام الجديد فإنه يجب أن تكون جميع محاولاتنا في سبيل إنهاء المؤامرة، اللاحقوقية والمؤامرة على السيد عبدالله أوجلان.

شاركوا بقوة وبشكل حاشد في الفعاليات

نبدأ نحن لجنة الحرية من أجل القائد في جنوب كردستان في العام الـ25 للمؤامرة الدولية بتنظيم سلسلة فعاليات، لذلك ندعو شعبنا وعموم الأشخاص المطالبين بالحرية للمشاركة في هذه المرحلة والفعاليات ضد المؤامرة والقوى المتآمرة، كما نشارك جنباً إلى جانب شعبنا في أجزاء كردستان الأخرى تحت شعار " يكفي حان وقت حرية القائد عبدالله أوجلان" و" حان وقت إنهاء المؤامرة الدولية ‘ في الفعاليات، بهذه الطريقة يمكننا فقط إنهاء هذا العار المفروض على الإنسانية.

لذا يجب المشاركة بحماس وبشكل حاشد ضمن سلسلة الفعاليات هذه، والمضي خطوة نحو الحرية والنصر".