لجنة الفعاليات تزين ساحة احتفالية 19 تموز في كركي لكي

وباشرت لجنة الفعاليات في ناحية كركي لكي مساء اليوم بتزيين ساحة مركز قوات الحماية الجوهرية في الناحية، تحضيراً للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها بمشاركة أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر.

وزينت الساحة بصور الشهداء وصور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية، بالإضافة إلى لافتة كتب عليها شعار الاحتفالية "بروح ثورة 19 تموز سنحرر القائد عبد الله أوجلان ونرسخ الأمة الديمقراطية".

وشارك في تزيين ساحة الاحتفالية أعضاء وعضوات المجالس المدنية والخدمية وعضوات مؤتمر ستار و مجلس عوائل الشهداء.

(ب ش/ك)

ANHA