لجنة الداخلية في الطبقة تفتتح مكتباً للسجل المدني في ناحية الجرنية

وافتتح مكتب السجل المدني في وسط مدينة الجرنية ضمن مراسم افتتاحية بمشاركة عدد من شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة بالإضافة لأعضاء في المؤسسات المدنية والعسكرية ومجلس عوائل الشهداء بالطبقة.

وبدأ الافتتاح بوقوف الحضور دقيقة صمت، تلتها كلمة للرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الطبقة حامد الفرج الذي بارك افتتاح المكتب على أهالي الجرنية بعد معاناة وطول انتظار وتمنى أن يكون هذا العمل خطوة إيجابية تخدم مصالح أهالي المنطقة.

تلتها كلمة للإداري في مجلس عوائل الشهداء في الجرنية عبد الحكيم الحسين وأشار إلى أن هذا الافتتاح ثمرة من ثمار نجاح الإدارة التي بنيت على تضحيات الشهداء.

وكلمة لجنة الداخلية بالطبقة ألقاها حميد الحاج موسى الرئيس المشترك لمديرية السجل المدني بالطبقة وقال: "وقوفنا صفاً واحداً ويداً واحدة في طريق التقدم والتطور بقلوب تملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة".

ويتبع مكتب سجل الجرنية لمديرية السجل المدني في الطبقة ليقدم خدمات تغطي قرابة 160 قرية وبتعداد سكاني يصل لـ 44 ألف نسمة.

وسيصدر المكتب للأهالي بطاقات التعريف بالإضافة للبطاقات الأسرية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والمجلس المدني في الجرنية بحسب ما أكده الرئيس المشترك لمديرية السجل المدني بالطبقة حميد الحاج موسى.

وفي الختام قص شريط الافتتاح من قبل خولة قاطوف والدة الشهيد يحيى الشعيب الاسم الحركي أبو خولة والذي استشهد في حملة تحرير الرقة.

(ع صل)

ANHA