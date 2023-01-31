لجنة البيئة والبلديات تحضر للبدء بحملة النظافة الواسعة في الحسكة

بدأت لجنة البلديات والبيئة بالتنسيق مع البلدية الشمالية والجنوبية في مدينة الحسكة، اليوم الثلاثاء، بالتحضيرات للبدء بحملة النظافة التي ستستهدف جميع الاحياء بهدف إزالة النفايات والحفاظ على نظافة المدينة.

وفي هذا السياق قالت الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في بلدية الحسكة سلوى صالح "بدأنا في الـ 31 من شهر كانون الثاني بالتحضيرات من أجل حملة النظافة، التي ستستهدف جميع الاحياء وستكون على مستوى مدينة الحسكة، بالتنسيق مع البلديات الجنوبية والشمالية بمساعدة الاليات الهندسية وورشات العمال".

وستبدأ الحملة في الـ2 من شباط بهدف إزالة القمامة والحفاظ على نظافة الأحياء.

وأضافت سلوى صالح "كان هناك جلسات توعوية للأهالي عن طريق الكومينات المتواجدة في الاحياء لاستقبال المقترحات حول الحملة ".

ودعت سلوى صالح في نهاية حديثها "جميع الاهالي التعاون مع بلدية الشعب في مدينة الحسكة، وبالبدء بحملة النظافة من امام منازلهم والارصفة من أجل تنظيف الاحياء بالكامل ، والحفاظ على نظافة مدينة الحسكة".

ANHA