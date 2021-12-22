لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة قامشلو تختتم اجتماعها بوضع خطط عمل لعام 2022

وعقد صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع السنوي لبلديات الشعب في مقاطعة قامشلو لتقييم أعمال ومشاريع عام 2021 ووضع مقترحات وبرنامج عمل للعام الجديد، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقيت من قبل الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو أفرام إسحاق، تلاها قراءة ومناقشة التقرير السنوي لأعمال لجان بلديات مقاطعة قامشلو لعام 2021.

وبعد الانتهاء من قراءة التقرير الذي سُلط فيه الضوء على الأعمال المنفذة من قبل كافة بلديات المقاطعة، نوقش التقرير من قبل الحاضرين، وتضمنت المناقشات المشاكل والصعوبات المختلفة التي تعتري العمل، وكذلك تم التوافق على جملة من المقترحات والتوصيات للعام القادم تمثلت في:

تجهيز كراجات خارج المدن لتخفيف أزمة السير. توسيع دائرة العمل الخدمي في البلديات من خلال تقديم خدمات أكثر للمواطنين. العمل على زيادة الكوادر الفنية كخطوة فعالة لإعداد مخططات تنظيمية للقرى غير المنظمة وافرازية في المناطق التي يتطلب وضعها ذلك. القيام بتنفيذ مشاريع البنى التحتية والطرق وفقاً للأولويات التي تحدد بقرار مشترك بين البلدية ومجلس الناحية (الكومينات) والتي تحدد الميزانية الخاصة بكل بلدية على أساسها. تنفيذ مشروع نقل محطة النفايات خارج تل كوجر. تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في تل كوجر. زيادة المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق. توسيع شبكات المياه وترميم خزانات المياه. صيانة الحدائق التي تحتاج إلى صيانة. زيادة حملات النظافة. العمل على قمع الفساد بكافة أشكاله وأساليبه وفي كافة أماكن تواجده ومحاسبة الفاسدين بالطرق والأساليب القانونية.

(ك-ع/آ)

ANHA