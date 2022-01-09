لجنة البلديات في قامشلو تنظم حملة لتنظيف الشوارع الرئيسة في المدينة

وشارك في الحملة إلى جانب العمال إداريو البلديات حيث انطلقت من دوار أوصمان صبري بهدف المساهمة في لفت انتباه الأهالي إلى أهمية النظافة وتوعيتهم بالمخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن انتشار القمامة.

بدأت الحملة برش الآليات المياه في الطرقات وتعقيمها وجرف الأتربة على طرفي الطريق، فيما قام عمال البلدية بمساعدة موظفي الأقسام في البلدية بإزالة الأوساخ ورميها في الحاويات.

وتحدث لوكالتنا ضابط آليات المرآب في بلدية قامشلو، واصل أسعد، عن سير عمل حملة التنظيف، والذي أكد على أهمية النظافة، وضرورة الحفاظ على نظافة المدينة قائلاً: "إن النظافة دليل على رقي الشعوب، وتساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا وإن تراكم القمامة يسبب الكثير من المخاطر على حياة الناس".

ومن المقرر أن تنهي الحملة اليوم.

(ف)

ANHA