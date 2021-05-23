لجنة البلديات في مقاطعة كوباني تكشف عن أهم اعمالها الخدمية الجديدة

الكشف عن الاعمال الخدمية، جاء بعد تخصيص ميزانية مالية لـ11 بلدية موزعة في مقاطعة كوباني،

ومن أهم الأعمال التي ستقوم بها البلديات هذا الصيف هي تعبئة الطرق التي لم يتم تعبيدها بالأحجار المكسرة استعداداً لتعبيدها.

بمسافة تصل لـ59كم طولاً، من الطرق، بالإضافة إلى ترقيع الطرقات التي تحتاج للترميم، وأهمها ترقيع الطريق الواصل بين مدينة كوباني ومفرق صرين بطول 30 كم.

وخصصت لجنة البلديات كمية الزفت لتعبيد الطرق لكل بلدية حسب المشاريع المقدمة من قبلها" بلدية بلك 7 كم، صرين 5 كم، القناية 6كم، الرمالة 5كم" فيما سيتم تخصيص الكمية للبلديات المتبقية في وقت لاحق.

وفي مركز مدينة كوباني، من المقرر إن تبلغ المسافة التي سيتم تعبيدها 17كم، تبدأ من ساحة الشهيد عكيد، مروراً بشارع برج الساعة، والطريق الرئيسي، وصولاً لطريف مشفى الأمل حتى طريف مناز في الجهة الغربية من المدينة.

الرئيس المشترك للجنة البلديات في مقاطعة كوباني قال " بأنهم تأخروا هذا العام في البدء بالعمل بسبب تأخر تخصيص ميزانية لهم هذا العام من لجنة البلديات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي قدرت بـ900ألف دولار تقريباً, حيث سيتم صرفها لكل بلدية حسب الأعمال التي سيقومون بها".

وتابع: " تعبيد الطرق تأخر بسبب التاخير تذويب مادة الأسفلت والأن أصبح جاهزا وأصبح بالإمكان البدء بتعبيدها وإصلاح الطرق التي خرجت عن الخدمة نتيجة الاضرار التي حدثت فيها، بالإضافة إلى استئناف مشروع توسيع الطرق, ويعتبر مشروع طويل الأمد وأساسي في المقاطعة لن ينتهي هذا العام".

إلى جانب ذلك تستمر دراسة مشاريع خدمية أخرى كتأهيل شبكات الصرف الصحي وحفر بعض الآبار الارتوازية في بعض المناطق التي تعاني من نقص في المياه.

(د)

ANHA