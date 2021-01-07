لجنة البلديات في منبج تعقد اجتماعها السنوي وتكشف مخطط الأعمال المستقبلية

وبحضور العشرات من الأعضاء والإداريين في مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، وأعضاء وإداريين من المؤسسات التابعة للجنة البلديات، عقد الاجتماع في صالة المجلس التشريعي في مبنى الادارة المدنية وسط المدينة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، قرأت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات في منبج بريفان درويش التقرير السنوي لأعمال البلديات خلال العام 2020.

وكشفت بريفان درويش عن عدد المشاريع التي عملت عليها البلدية، والبالغ عددها 110 مشروعًا، تشمل مشاريع للصرف الصحي وتعبيد الطرق في المدينة والريف، وإنشاء كراج لخدمة الريف الجنوبي وإنشاء حديقة الحرية وحديقة عوائل الشهداء.

كما استعرض التقرير الذي قرأته بيريفان المشاكل التي واجهت اللجنة أثناء تنفيذ المشاريع، ومن أبرزها قلة الآليات والأدوات الهندسية وعدم تعاون الأهالي أثناء تنفيذ المشاريع.

وشمل التقرير السنوي للجنة البلديات مشاريع مستقبلية وضعتها اللجنة لتنفيذها من أبرز هذه المشاريع "العمل على زيادة عدد البلديات في الأرياف وتأمين الآليات الكافية للبلدية".

إضافة إلى "العمل على إنشاء مدينة صناعية، والعمل على حل مشاكل تصريف مياه الأمطار عبر إنشاء شبكة تصريف خاصة".

وشارك الحضور في تقييم أعمال اللجنة إذ أثنوا على ما أنجزته وطرحوا بعض الاقتراحات والمشاريع التي تحتاجها المدينة.

وفي ختام الاجتماع ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها محمد خير شيخو كلمة قال فيها إن "المشاريع التي أنجزتها البلديات مشاريع ضخمة وعديدة وهامة تخدم المدينة، ويجب الاستمرار في مثل هذه الأعمال وتطويرها".

(كروب/ج)

ANHA