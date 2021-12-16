لجنة البلديات في منبج تعقد اجتماعها السنوي

وحضر الاجتماع، إدارة وأعضاء لجنة البلديات وكافة مؤسساتها، حيث بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقى مستشار الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، شيار محمد، كلمة تحدث فيها عن المستجدات السياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال شيار محمد إن "دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ترتكب الانتهاكات بحق الشعوب من قتل وتدمير وتغيير ديمغرافي في المناطق التي احتلتها، وإضافة إلى ذلك فإنها صعّدت في الآونة الأخيرة حدة التهديدات بغية إفشال مشروع الإدارة الذاتية وأخوّة الشعوب".

وتابع "لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بهذه التهديدات و كل هذه الافتراءات والاعتداءات مدانة ونحمل الدول الضامنة المسؤولية عنها".

وبعدها قرأت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات، بيريفان درويش، التقرير السنوي للأعمال التي أنجزتها اللجنة، وقالت: "تم إنجاز مشاريع خدمية في المنطقة الإدارية التابعة للبلدية والانتهاء من تنفيذ مشروع مطعم ومنتزه مكتب المرأة إنشائياً وترميم رديف قوس السد وجسر في قرية خربة الروس ودوار كابرجة بتكلفة مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية".

وأضافت بيريفان: "تم ترميم عدد من العبارات والطرق في المنطقة".

وفي سياق أعمال التعبيد، قالت بيريفان درويش "بلغت كمية المد 615 متراً مربعاً، وكمية الترقيعات 5716 متراً مربعاً، موزعة في المدينة والريف، وتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لأماكن متفرقة في المدينة، ومتابعة عمل ورشات النظافة من تنظيف المدينة والمخيمات بشكل يومي".

وعن أعمال إمداد المدينة بالمياه، قالت بيريفان "يقوم العاملون في مؤسسة المياه بمتابعة كافة أمور الصيانة وبرنامج تقنين وتوزيع المياه المتوفرة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تأهيل وتركيب مضخات أفقية لمحطة القشلية، وتنفيذ مشروع استبدال شبكة خط ضخ رسم العبد، ومشروع حفر آبار عربية في أحياء المدينة".

وأوضحت بيريفان أن "إدارة السجل العقاري تقوم بتصوير السجلات العقارية لعدد من القرى، وتم منح ما يقارب (1892) بيان قيد عقاري وقرارات محكمة ووكالات كاتب العدل وتسليمها لأصحاب العلاقة أصولاً، كما تم إنهاء مشروع ساحة القبان في الحية، وتم إنهاء مشروع كراج الريف الغربي والنقل الداخلي، وتم تفعيل خطين للنقل الداخلي في المدينة".

ولفتت الرئاسة المشتركة للجنة البلديات بيريفان درويش "من أهم الصعوبات البدء بتوزيع موازنة المشاريع في وقت متأخر وسحبها في وقت مبكر مما أدى إلى توقف بعض المشاريع وعدم تعاون الأهالي أثناء تنفيذ المشاريع خاصة الطرقات".

وتلاها عرض سنفزيوني للاطلاع على أعمال لجنة البلديات المنجزة في مدينة منبج وريفها خلال العام الحالي.

وفي الختام، جرى النقاش حول مخطط عمل السنة القادمة والتي ستتناسب مع الإمكانات وحجم الموازنة القادمة، ومن أبرزها تمديد خطوط مياه الشرب لبعض القرى في ريف مدينة منبج.

(ش س/ج)

ANHA