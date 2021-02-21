لجنة البلديات بدير الزّور تطلق مشروع إنارة بلدات في الرّيف الشّرقيّ

ويستهدف المشروع إنارة الطرقات العامة والأسواق لبلدات أبو حمام وغرانيج والكشكية في الريف الشرقي التي تقطنها ما يقارب الـ 200 ألف نسمة.

ويستمر المشروع نحو شهرين يتم خلالها تأهيل الأعمدة القديمة وتركيب 120 عاموداً جديداً في غرانيج وتزويدها بمولدة كهربائية، و100 عمود في الكشكية وأبو حمام، مع إنارتها بشكل كامل.

كما ستعمل الورش الفنية أيضاً على صيانة أبراج التوتر القديمة لإيصال الكهرباء للمواقع التي يستهدفها مشروع الإنارة.

يذكر أنّ لجنة البلديات منذ 4 أشهر أطلقت مشروعاً مماثلاً استهدف إنارة حوالي 3 كم من شوارع مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، استمرّ لمدة 60 يوماً، وبدأت منذ أسبوع وضمن نفس المشروع بإعادة تأهيل الإنارة في الشوارع الفرعية ومن المزمع أن تنتهي منه خلال 40 يوماً.

(ف ع/ م )

ANHA