لجنة البلديات بالرقة تستغل فترة الحظر للإسراع في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في المدينة

مع استمرار تفشي فيروس كورونا وارتفاع نسبة المصابين به في مناطق شمال وشرق سوريا عموماً، أصدرت الإدارة الذاتية التعميم رقم 84 بتاريخ الـ 3 من شهر نيسان/ أبريل الجاري، والذي فرض حظراً كلياً على مدينة الرقة ، دخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس الثلاثاء الموافق 6 نيسان/ أبريل وسيستمر حتى الـ 12 منه، وعليه اتخذت لجنة البلديات بالرقة كعضو في خلية الأزمة، حزمة من الإجراءات للاستفادة من خلو الشوارع والساحات من المارة خلال الحظر لترحيل الأنقاض وتوسعة الشوارع، وتكثيف دوريات مكتب الضابطة لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع المرحلة الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

الإداري في لجنة الإدارة المحلية والبلديات والعضو في خلية الأزمة أحمد الخضر أوضح أن مهمة اللجنة خلال فترة الحظر هي تكثيف دوريات الضابطة للتأكد من الإغلاق التام للمطاعم والمحلات التجارية ومنع التجول في الحدائق العامة حيث تم تعيين حرس على الحدائق لمنع دخول أي شخص إليها طيلة فترة الحظر، بالإضافة إلى إيقاف حركة وسائل النقل العامة التابعة للبلدية.

ونوه أحمد الخضر إلى أن اللجنة اتخذت كافة التدابير الوقائية الشخصية لعمال النظافة وعمال ترحيل الأنقاض ووضع خطة عمل للاستفادة من فترة الحظر وتوقف الحركة لترحيل بقايا الأنقاض التي كان يصعب على الورشات ترحيلها في الفترات العادية حيث الازدحام الشديد بالمارة والسيارات.

كما دعا الخضر جميع المواطنين للتعاون مع خلية الأزمة في مواجهة جائحة كورونا والالتزام التام بجميع مخرجات الاجتماعات التي تعقدها الخلية للحد من انتشار الفيروس.

(ر ع/ مـ)

ANHA