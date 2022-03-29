لجنة الأطفال شلير تقوم بحملة نظافة في مدينة قامشلو بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

احتفاءً باقتراب 4 نيسان، يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، قامت لجنة الأطفال شلير، اليوم الثلاثاء، بحملة نظافة في حديقة القائد بحي الهلالية مع أطفال كومين الشهيد خبات في الحي بمدينة قامشلو، وفي مسعى منها إلى ترسيخ ثقافة النظافة ضمن المجتمع، وذلك انطلاقاً من الأطفال.

وتجمّع الأطفال في الحديقة، ومن جانبها، وزعت لجنة الأطفال شلير القفازات والكمامات عليهم؛ للبدء بعملية التنظيف.

وعند انتهائهم، رددوا الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان.

وفي مبادرة منها لتشجيعهم على الانضمام لهكذا مبادرات، وزعت اللجنة الحلوى على الأطفال.

تعليقاً على الموضوع، تحدثت الإدارية في لجنة الأطفال شلير، جوليا خلو، لوكالتنا، وهنأت ٤ نيسان يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

وكشفت عن سلسلة من الفعاليات الأخرى بهذه المناسبة، وقالت: "سنبدأ بحملة تشجير على مستوى إقليم الجزيرة في الأيام المقبلة ".

(س ر)

ANHA