لجنة الاقتصاد تحدد كمية المحروقات والأجور للحصادات في الطبقة

وفي التعميم (5) الصادر عن لجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة بصدد تحديد أجور الحصادات خلال الموسم الزراعي الحالي، فقد خصصت اللجنة كمية 11 ألف لتر للحصادات الكبيرة، و80 ألف لتر للحصادات الصغيرة، والتي من المقرر توزيعها وفق ثلاث مراحل خلال الموسم الحالي تحت إشراف مديريتي الزراعة والمحروقات.

وحددت اللجنة عدة شروط قالت فيها أنه يتوجب على مالكي الحصادات الالتزام بها تجنباً لتعرضهم لأي مخالفة أو مسائلة قانونية وفق النظام الداخلي لمديرية الزراعة، ومن بين تلك الشروط هي خضوع كافة الحصادات التي ستعمل في المنطقة للكشف الميداني من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وذلك قبل تسليمها المخصصات المحددة من المحروقات، علاوة عن ضرورة توفر مستلزمات السلامة من مطفأة حريق وصهريج للمياه لتدارك أي حالة حريق إن حدثت.

وجاء هذا التعميم على خلفية اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد بمشاركة مديرية المحروقات العامة، اتحاد الفلاحين، مجلس الطبقة المدني ناقشوا خلاله سبل توفير مستلزمات الفلاحين خلال موسم الحصاد الحالي وآلية توزيع المحروقات وفق كميات مناسبة لنوعية الحصادة.

وفي تصريح سابق للجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة أكدت فيه على إصدار رخص عمل لأكثر من 92 حصادة في المنطقة.

يذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حددت الحصادات وفق نوع المحصول ونسبة الحاصل لها وفق ما يلي "قمح مروي 2500 ل.س من دون تبن، و3500 ل.س مع تبن وذلك للهكتار الواحد، وبالنسبة لمحصول الشعير المروي أيضاً تم تحديد سعر 2500 ل.س من دون تبن، و3000 ل.س لهكتار الشعير مع التبن".

(ع أ)

ANHA