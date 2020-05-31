لجنة الاقتصاد تبدأ باستلام القمح في الرقة

بعد بدء جني محصول القمح البعلي افتتحت لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني الصوامع أمام مزارعي الرقة لاستلام محصول القمح حيث استلمت اللجنة كمية بما يقارب الـ200طن من القمح في مركز بدر حتى الآن.

وخُصصت في الرقة6مراكز لاستلام محصولي القمح والشعير من المزارعين وهي مركز صوامع بدر، السلحبية، كبش غربي، شنينة، الكالطة، الرافقة.

ويخضع القمح للاختبار أثناء دخوله المراكز من قبل خبراء يحددون نوعية القمح ومدى جودته وترسل العينات التي يتم أخذها من كل فلاح إلى التحليل لوضع السعر المناسب للقمح حسب درجات الجودة.

وبهذا الصدد أشار الخبير في صوامع بدر، حسين خليفان "نقوم بأخذ العينات من القمح عبر المسبر الآلي(جهاز يأخذ العينات من القمح) وتوضع كل عينة على حدة بكيس صغير وترفق بوزن القمح ونوعية القمح قاس أو طري، ليحدد سعرها من قبل الخبراء حسب درجتها".

والجدير بالذكر بأنه ما تزال عمليات حصاد القمح في ريف الرقة تقتصر على الأراضي البعلية فقط كون المنطقة أغلب مساحاتها مروية فإنها تحتاج لوقت أطول لبدء الحصاد والذي من المتوقع أن يبدأ الأسبوع القادم.

ANHA