لجنة الاقتصاد في الطبقة: على تركيا تحييد نهر الفرات عن أطماعها

وطالب البيان الذي ألقاه الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة محمد ضياء الدين، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط على تركيا وإخضاعها لجميع الاتفاقات الخاصة بتقاسم المياه الدولية، والسماح بمرور حصة سوريا من مياه الفرات كاملة وعودة الحياة إلى حوض الفرات الذي شهد منذ أكثر من شهرين، ركودًا كبيرًا في الحياة بكافة أشكالها بسبب الانخفاض الكبير في المنسوب.

وأبرز البيان الأهمية الكبيرة لنهر الفرات في دعم اقتصاد المنطقة ككل، ومصدر رزق وعيش آلاف الأسر التي تسكن حوض الفرات منذ مئات السنين وتعمل في الزراعة والرعي والصيد.

كما أشار البيان الى تأثر مشاريع الري الى حد كبير بانخفاض المنسوب، حيث أكد أن معظم قنوات الري والمضخات التي تروي آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية قد خرجت عن الخدمة، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه، واستمرار تركيا بحربها ضد الشعب السوري.

وعن توليد الطاقة الكهربائية، أوضح البيان أن ساعات التقنين في توليد الكهرباء عبر مجموعات التوليد في سد الفرات قد بلغت 12 ساعة يوميًّا، وقد تزيد عن ذلك خلال الفترة القادمة في حال استمر المنسوب بالانخفاض، والتي تؤثر بدورها على موضوع مياه الشرب المستجرّة إلى مدينة الطبقة وريفها من بحيرة الفرات.

وأشار البيان في نهايته إلى انتهاج تركيا المتمثلة بحزب العدالة والتنمية وزعيمها أردوغان، لسياسة محاربة الشعب السوري في لقمة عيشه، علاوة على حربه العسكرية وجرائمه التي يرتكبها يوميًّا في المناطق المحتلة، ومحاولته احتلال مناطق جديدة، مطالبًا العالم أجمع بوضع حد لعنجهية أردوغان وإيقافه عند حده وإخضاعه لقوة القانون الدولي وخاصة موضوع المياه وتحييد نهر الفرات عن الصراع والأطماع.

(س ك/ مـ)

ANHA