لجنة الاقتصاد في الطبقة تتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة نقص مادة الخبز

اتخذت لجنة الاقتصاد والزراعة التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة عدة إجراءات، للحد من مشكلة نقص مادة الخبز، ومن هذه الإجراءات تشكيل عدة لجان تعمل على إحصاء الأسر وأفرادها في كل حي، وتوزيع مراكز في كل حي من أحياء مدينة الطبقة لتأمين مستحقات الخبز للأسر.

وفي ذات السياق، أجرت وكالتنا لقاء مع الرئاسة المشتركة للجنة الاقتصاد، أحمد العمر، الذي أشار إلى أنهم اتخذوا عدة إجراءات بخصوص نقص مادة الخبز وضبطها، وتابع بالقول "من هذه الإجراءات تركيب الكاميرات في الأفران ومراقبة عمل الأفران من حيث الجودة والنوعية والكمية الداخلة والخارجة من مادة الطحين والخبز".

وأضاف العمر" أنه تم إجراء إحصاء سكاني لعدد الأفراد والأسر بشكل دقيق لتأمين الأهالي كفايتهم من مادة الخبز".

وأشار العمر إلى أنه "سيتم إصدار بطاقة للأهالي مدتها 6 أشهر، وسيتم من خلالها مراقبة عمل مندوبي الخبز وكيفية توزيع المادة على الأهالي" منوهاً إلى أهمية إجراء الإحصاء في هذا السياق، لمعرفة عدد السكان والأسر المقيمة في المدينة، والتأكد من الرقم الحقيقي لتوزيع مادة الخبز بشكل منظم.

وضمن هذه الإجراءات أصدرت لجنة الاقتصاد ومديرية التموين التعميم رقم (5) الذي جاء فيه:

1 ـ على جميع الأفران التموينية إنتاج ما يسلّم إليها من طحين تموين بجوده عالية.

2 ـ كل ما ينتج عن تصنيع طحين التموين من خبز تالف (يابس. محروق... إلى آخره) يتم تسليمه إلى مديريه التموين، وفي حال عدم التسليم من قبل صاحب الفرن بموجب وصل تسليم، يتم مصادرته ويفرض بحق المخالف الغرامات المنصوص عليها في ذات القانون المذكور.

(س ك/د ج)

ANHA