لجنة الامتحانات توزع بطاقات الامتحان النهائي للشهادتين الإعدادية والثانوية وتحدد 64 مركزاً امتحانياً

أنهت هيئة التربية في إقليم الجزيرة إعداد نماذج أسئلة الامتحانات النهائية للمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2020-2021. وبعد إعلان برنامج الامتحانات النهائية واستكمال تعبئة البطاقات الامتحانية، بادرت لجنة الامتحانات إلى توزيع البطاقات على الطلاب.

وحددت لجنة الامتحانات المراكز الامتحانية في عدد من مدن الإقليم مثل قامشلو، الحسكة، كركي لكي والدرباسية، وذلك لتسهيل وصول الطلاب في الوقت المحدد إلى قاعات الامتحان.

وتم تحديد مراكز وقاعات الامتحان في جميع هذه المدن لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما خصص مركز ناحية الدرباسية لطلاب المرحلة الإعدادية فقط.

وفي مدينة قامشلو تم تحديد 18 مركزاً امتحانياً، منها 6 مراكز لطلاب المرحلة الثانوية و12 مركزاً لطلاب المرحلة الإعدادية.

فيما تم تحديد 5 مراكز لامتحانات المرحلة الإعدادية في ناحية الدرباسية. أما في مدينة الحسكة فتم تحديد 8 مراكز لامتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية. وفي ناحية كركي لكي تم تحديد 10 مراكز لامتحانات المرحلة الإعدادية و11 مركزاً لامتحانات المرحلة الثانوية.

عضو لجنة الامتحانات نوري العلي قال في تصريح لوكالتنا إنهم بادروا قبل يومين إلى تسليم البطاقات الامتحانية إلى إدارة المدارس في مدن ونواحي إقليم الجزيرة ليتم توزيعها على الطلاب.

برنامج الامتحانات

تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية في الـ 7 من شهر حزيران القادم وتنتهي في الـ 24 منه.

امتحانات المرحلة الثانوية الفرع العلمي تبدأ في الـ 6 من حزيران وتنتهي في الـ 27 منه.

أما امتحانات المرحلة الثانوية الفرع الأدبي فتبدأ في الـ 6 من حزيران وتنتهي في 23 منه.

ويبلغ عدد طلاب شهادة المرحلة الثانوية في إقليم الجزيرة 3172 طالباً وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 3066 طالباً وطالبة.

(ك)

ANHA