لجنة الأمن والدفاع: الاحتلال التركي استخدم الأسلحة المحرمة دوليًا بعلم بغداد وهولير

وتستخدم دولة الاحتلال التركي خلال هجماتها وبحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الأسلحة الكيماوية أكثر من 250، واستشهد عدد من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي بالغازات السامة، في حين تلتزم حكومتا هولير وبغداد الصمت حيال ما تفعله الدولة التركية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أيوب الربيعي في حديث لوكالة Rojnews إن “قوات الاحتلال التركية تنتهك أرضنا وتقتل وتدمر بمختلف الأسلحة منها المحرمة دوليًا”.

وأضاف “لدينا علم باستخدام تركيا الأسلحة الكيمياوية في مناطق الشمال، وقد خاطبنا مرات عدة الجهات المتمثلة بوزارة الخارجية والحكومة بشأن هذه الافعال لكن دون جدوى أو موقف صارم”.

فيما قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي لـ Rojnews إن “الاحتلال التركي استخدم الأسلحة المحرمة دوليًا منذ العام الماضي وبعلم حكومتي بغداد وهولير”.

وأضاف إن “الجهات السياسية الوطنية ستضغط بقوة على الحكومة بشأن التوغل التركي في إقليم كردستان”، مشيرًا إلى ان “حكومتي بغداد وأربيل تتحملان المسؤولية…وجميع العراقيين مستغربين من هذا الصمت الحكومي تجاه ممارسات الاحتلال التركي وأفعاله الإجرامية”.

ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي إلى “مواصلة الضغط الإعلامي على الصمت الحكومي”، مؤكدًا أن “تركيا تجاوزت كل الأعراف وقيم الجيرة والقوانين الدولية”، مطالبًا في الوقت ذاته “بضرورة تدخل الحكومة والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولية لإيقاف استخدام الأسلحة الكيمياوية في شمال العراق”.

(م)