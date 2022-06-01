لجنة الأمن والدفاع النيابية تصدر بياناً بشأن الاعتداءات التركية في شمال العراق

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية بحسب بيان، الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة إلى تحمّل مسؤولية حماية البلاد أرضاً وشعباً.

وجاء نص البيان:

"ندين ونستنكر العدوان المتكرر للقوات التركية على أراضي وشعب جمهورية العراق والتجاوزات والخروقات الحدودية وما تلاها من تغلغل للقوات التركية داخل الأراضي العراقية وبمساحات وأعماق كبيرة، تعززت ببناء معسكرات ومقرات، بالإضافة إلى الخروقات الجوية والمدفعية التي ألحقت الأذى بالأراضي والممتلكات وأوقعت خسائر مادية، وبشرية بين شهداء وجرحى".

وأضاف البيان: "نحن نعتقد بأن الإطار القانوني هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات مهما كان مصدرها الفكري والتمويلي والبنيوي وأن تجفيف منابعه وحواضنه يجب أن يمر عبر التنسيق لا عبر العدوان وتجاوز الحدود".

وأردف البيان: "إن تكرار العدوان الأخير بنفس النمط السابق، دليل على إصرار القوة المعتدية على تبني نهج العدوان. وعلى الحكومة التركية احترام سيادة العراق وأن لا تجعل منه ساحة للصراع وتصفية حساباتها في قضية داخلية على الأرض العراقية، ونرفض أي أعذار أو حجج واهية من قبل أنقرة لتبرير توسعة أنشطتها العسكرية وعدوانها على العراق ونعدّ ذلك انتهاكاً سافراً لسيادة العراق، ويشير بوضوح إلى حجم الأطماع التركية وأهداف العمليات العدائية والاستفزازية".

(م ش)