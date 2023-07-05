لجنة الأمن والدفاع العراقية تطالب بانسحاب القوات التركية

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، خلال تصريح لوكالة روج نيوز، بانسحاب الاحتلال التركي من الأراضي العراقية، مضيفاً إن القصف التركي المستمر على العراق ليس جديداً، ويأتي نتيجة استغلال الأوضاع التي تمر بها البلد منذ عام 2003 إلى حين هذه اللحظة، ولكن ستتم معالجة هذا الموضوع، بعدما رأينا أن العراق بدأ بالتعافي والمجتمع أكد أنه متماسك وقوي، وبالتالي سنعمل على إيقاف هذه التعديات والتجاوزات التي ترتكبها تركيا.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، على مغادرة الاحتلال التركي الذي قام بإنشاء أكثر من 88 معسكراً دون ترخيص في العراق، الأراضي العراقية.

(م ش)