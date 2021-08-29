لجنة الأدب بروج آفا تختتم كونفرانسها الأول بجملة من القرارات ومنها تغيير اسمها

وعقدت لجنة الأدب بروج آفاي كردستان اليوم كونفرانسها الأول تحت شعار "الأدب فكر ووجود ومقاومة" وذلك في قاعة عفرين في مدينة قامشلو، بحضور 65 مندوباً من شمال وشرق سوريا.

وخرج الكونفرانس بجملة قرارات في ختام المؤتمر وعلى رأسها تغيير اسم (لجنة ادب روجآفاي كردستان) لتصبح (ديوان الأدب). كما تم انتخاب 5 أشخاص لإدارة مجلس "ديوان الأدب" وهم كل من "ناريمان عفدك ، زارا محمد ، عبد المجيد خليف ، بوتان هوشي، عدنان. إبراهيم".

وقرأت في ختام الكونفرانس البيان الختامي من قبل زارا محمد عضو إدارة مجلس "ديوان الأدب" وقال:

في 29 آب 2021 ، بمبادرة من لجنة الأدب لروج آفاي كردستان ، وبشعار "الأدب فكر ووجود ومقاومة" ، انعقد الكونفرانس الأول لمجلس الأدب بحضور عدد كبير من الكتاب والباحثين. والنقاد الأدبي.

وذلك بحضور 65 مندوباً من جميع مدن وبلدات شمال وشرق سوريا ، جرت مناقشات غنية وقيمة حول حالة الأدب في المنطقة ، والعقبات أمام الكتاب ، وكيفية تطوير الأدب للاستجابة للمتغيرات الجديدة. كما تم تقييم أعمال اللجنة في الفترة الماضية ومناقشة كيفية تطوير هذا العمل في المستقبل ، ونتيجة لذلك تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة وتم انتخاب لجنة توجيهية لتحقيق أهداف وتوقعات المؤتمر والتطور في شمال وشرق سوريا. لتطوير وبناء المجال الأدبي.`

وبهذه القرارات اختتم الكونفرانس الأول للجنة الأدب في روجآفاي كردستان.

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ANHA