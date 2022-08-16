لجنة العدالة الاجتماعية بدير الزور تفتتح مبنى للنيابة العامة في بلدة هجين

وحضر الافتتاح عدد من شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، والأحزاب السياسية والعشرات من أهالي بلدة هجين.

بدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة ألقاها ممثل مجلس العدالة الاجتماعية في دير الزور فايز بيك الذي قال "استكمالاً للجهود المبذولة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية نفتتح اليوم صرحاً جديداً من صروح العدالة الاجتماعية وهي النيابة العامة في هجين التي ستساهم في نشر الوعي القانوني بين المواطنين وستعزز الثقة بين القضاء والمواطن".

وعاهد بيك خلال حديثه ببذل الجهود بهدف تسيير العمل وتطبيق العدالة والسير بها نحو الهدف المنشود وهو تحقيق العدالة بشكلها الصحيح والمطلوب".

الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية بدير الزور وهيب البشار أوضح خلال كلمة له "أصبح لا يخفى على أحد ما تعيشه الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وفي دير الزور خصوصاً من الجرائم التي بدأت بتدمير المجتمع ومن هنا وانطلاقا من واجبنا الوطني والحد من كافة أشكال الجريمة وملاحقه ومحاسبة مرتكبيها تم استحداث النيابة العامة في هجين وذلك بقرار من مجلس العدالة العامة في شمال وشرق سوريا".

وأكد البشار "النيابة العامة في هجين ستكون درعاً لشعبنا ومؤسساته في وجه كل أصناف الفساد والجريمة ومروجيها ومحاسبتهم".

وبدوره قال رئيس لجنة العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية أنس المرفوع "من خلال تجاربنا إن النصر العسكري وحده لا يحقق الاستقرار بدون وجود عدالة وتنميه للمناطق المتضررة ودعمها وأيضا الاجراءات الاقتصادية، والإجراءات العسكرية الجزائرية والعدلية".

وأضاف "افتتاح مبنى النيابة العامة في بلدة هجين سيكون عاملاً أساسياً في جلب الأمن والاستقرار إلى المنطقة بشكل كامل".

وهنأ المتحدث باسم مجلس المنطقة الشرقية بدير الزور ثائر الربيع افتتاح النيابة العامة على أهالي المنطقة وقال "ستسهل النيابة العامة في هجين الملفات القضائية في المنطقة وسيعم العدل في المنطقة بشكل عام".

وبعد الانتهاء من الكلمات اختتمت فعالية الافتتاح بقص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد أمير المخلف الذي استشهد أثناء مشاركته بحملة تحرير دير الزور من مرتزقة داعش.

(ث ع/خ)

ANHA