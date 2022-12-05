لجنة الأعيان في إقليم الفرات: كما قضينا على داعش سنهزم المحتلين

حديث أعضاء لجنة الأعيان في إقليم الفرات، لوكالتنا جاء بعد أيام من تصعيد دولة الاحتلال التركي حدة هجماتها على شمال وشرق سوريا.

حيث نددت فريدة أحمد بهجمات دولة الاحتلال التركي، وقالت: "دولة الاحتلال تستهدف شعب المنطقة بدءاً من عفرين حتى شنكال؛ بهدف إبادته، إلا أنه اليوم أقوى من أي وقت مضى".

وأضافت: "هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضدنا، لذا علينا توخي الحذر من المخطط الذي ترسمه القوة العالمية وتنفذه دولة الاحتلال التركي"، مشددة "بقاؤنا في منازلنا وتمسكنا بأرضنا وحده من سيفشل هذا المخطط".

بدوره، قال عزت أوسكلي: إن "دولة الاحتلال التركي تحاول التستر على هجماتها عبر تشويه صورة شعب المنطقة، وسط صمت القوى الدولية حيث تقصفنا بسلاح هذه القوى".

وتابع أوسكلي: "نحن شعب يعشق السلام، ودولة الاحتلال التركي هي أكبر مصدر للإرهاب، وكما قضى أبناؤنا على مرتزقة داعش سيهزمون الاحتلال"، مشدداً "سنبقى سداً منيعاً أمامكم وسنفشل كل مخططاتكم بمقاومتنا".

كما أكد حنيفي عصمت، أن مخطط دولة الاحتلال التركي الذي يهدف إلى إبادة شعب المنطقة بات واضحاً للجميع، وقال: "يجب ألا نستغرب الصمت الدولي حيال المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقنا؛ لأنه بالأصل مشارك في هذا المشروع وراعٍ لإرهاب تركيا".

طالب عصمت "أهالي المنطقة بالبقاء في منازلهم والصمود ورفع من وتيرة مقاومتهم وعدم تركها لقمة سهلة لدولة الاحتلال التركي، والتسلح بالمقاومة لأنها السبيل الوحيد للانتصار على الحرب التي تخاض ضدنا".

(ن ك/د)

ANHA