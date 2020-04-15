شكل مجلس سوريا الديمقراطية في 4 نيسان لجنة مهمتها متابعة ملفات المعتقلين والمختطفين لدى جميع الأطراف في سوريا، في إطار نداء الأمم المتحدة القاضي بالإفراج عن المعتقلين، خوفا على حياتهم بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم، وتعزيزاً لعملية وقف إطلاق النار.

مصير مجهول لمئات السوريين

ويتألف فريق عمل لجنة "سوريون من أجل المعتقلين والمختطفين"، من 8 أشخاص، مهمته التواصل مع كافة المنظمات والهيئات المختصة بشؤون المعتقلين والمختطفين، وقد أوضح عضو اللجنة عكيد فرحان إبراهيم وجود عشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين في سوريا والمئات منهم مصيرهم مجهول، نتيجة الأزمة السورية التي دخلت عامها العاشر.

ونوه عكيد إبراهيم أن ملف المعتقلين والمختطفين كان يُتداول ضمن مباحثات واجتماعات جنيف وأستانا على الدوام، إلا أنه كان يُستخدم لمصالح وأجندات سياسية بين الأطراف المتباحثة والمجتمعة بصدد الأزمة السورية.

تشكيل اللجنة جاء بعد دعوات أممية

وأشار إبراهيم إلى أن تشكيل اللجنة جاء بعد دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج عن المعتقلين ووقف إطلاق النار بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم، وقال: " أعضاء اللجنة لا ينحازون إلى أي طرف سياسي في سوريا، مهامهم الكشف عن وضع المفقودين والمعتقلين والمغيبين قسرياً، والتواصل مع كافة الجهات دون استثناء لإطلاق سراحهم والكشف عن مصيرهم".

وتتواصل لجنة "سوريون من أجل المعتقلين والمختطفين" مع الأطراف السورية، بالإضافة إلى جمع بيانات عن المعتقلين والمختطفين لإعداد ملفات خاصة بهم، وبيّن إبراهيم أن أولى الخطوات هي جمع الأسماء والبيانات ومعرفة الجهة المختطفة أو المعتقلة، ليتم التواصل معها.

مكتب بيدرسون أبدى استعداده للتعاون معنا

وكشف عكيد إبراهيم تواصل عدّة جهات دولية مع اللجنة لمعرفة مهامها وعملها، ومنهم مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الذي أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة؛ وأكد إبراهيم أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أعلنت استعدادها الكامل للتعاون مع اللجنة.

وناشد عضو لجنة "سوريون من أجل المعتقلين والمختطفين" عكيد إبراهيم جميع الأطراف السورية إلى التعاون لإيجاد حل نهائي لملف المعتقلين والمختطفين، وقال: "هذا الملف ملف إنساني في الدرجة الأولى ومرتبط بالشعب السوري، هناك عشرات الآلاف من الأسر السورية تتألم لفقدان أبنائها ولعدم معرفة مصيرهم".

(أ ب)

ANHA