أصدرت لجنة "دافعوا عن كردستان" التابعة لـ آبيا يالا (أميركا اللاتينية) بياناً، دعت فيه الجميع إلى الخروج إلى الساحات في 11 حزيران الجاري والتضامن مع المرحلة الثورية ضد هجمات الاحتلال التركي التي تطال كردستان، وفقاً لما ذكرته وكالة روج نيوز.

وجاء في البيان: "الدولة التركية شنت هجماتها على قوات حركة التحرر الكردستانية منذ 14 نيسان 2022، وفي الوقت نفسه شنت هجماتها على جنوب كردستان من أجل تعميق خطتها بهدف احتلال وضم أراضي كردستان، كما تقوم حكومة أردوغان بقصف مدن روج آفا وخاصة مدينة كوباني التي أصبحت رمزاً للمقاومة ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان "إن أردوغان صرح علناً أنه سيواصل سياسته الاحتلالية؛ لإعادة بناء النظام الجيوسياسي العالمي، القوى الدولية والعديد من الدول تدين الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، بينما التزمت الصمت حيال الهجمات الاحتلالية التركية على كردستان، فيظهر هذا الوضع المعياري للقوات المهاجمة، أن مصالح ونقاشات الدول المهيمنة متداخلة وهو ضد الشعوب ولن نقبل بذلك أبداً".

أكد البيان أن "دولة الاحتلال التركي تستخدم الأسلحة الكيماوية وتقوم بالتغيير الديموغرافي والتطهير العرقي وتقصف السكان المدنيين"، مشيراً إلى أن "شعب كردستان لا يقاوم فقط ضد ثاني أكبر جيش لحلف الناتو، ولكن أيضاً ضد الخونة وضد الجهاديين".

لذلك ندعو جميع المتضامنين مع الشعب الكردي للانتفاضة ضد السياسة الإمبريالية والقمعية للدولة التركية، في 11 حزيران 2022، كما ندعو إلى الدفاع عن المجتمع الحر في كردستان على أساس نموذج الحياة البيئية والديمقراطية المباشرة وتحرير المرأة".

(ف)