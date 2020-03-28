لجان الطوارئ في دير الزور تعزز إجراءات الوقاية

وعقدت هيئة البلديات والخدمات العامة في مجلس دير الزور المدني اجتماعاً اليوم لمناقشة آلية تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وناقش المجتمعون أعمال لجان الطوارئ المتعلقة بإجراءات حظر التجوال، وباقي الإجراءات الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وخرج المجتمعون بجملة قرارات على صعيد تعزيز إجراءات الوقاية، منها إطلاق حملة تعقيم تشمل كافة مناطق دير الزور تبدأ من يوم الأحد ٢٩ آذار.

تشكيل فرق تعقيم في الريف الغربي والشرقي والشمالي ودعمها بالآليات والمعدات من عفارات أوتوماتيكية ويدوية بالإضافة إلى أجهزة بخ ضبابي وصهاريج مياه لغسل المحال التجارية وإطفائيات.

إطلاق حملة إرشادات عن طريق الجوامع وتجهيز بروشورات توعوية عند مدخل كل قرية.

(كروب/ك)

ANHA