لجعلها ثقافة راسخة في المجتمع.. حملة نظافة واسعة النطاق في قامشلو

ونظمت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-(DEM والاتحادات التابعة لها، حملة نظافة تشمل الشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة قامشلو، وذلك تحت شعار "نظافة البلد هي نظافة المجتمع"، شارك فيها العشرات من الأهالي إلى جانب أعضاء بلدية الشعب، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

شملت الحملة التي بدأت من دوار الصوامع الواقع شرق مدينة قامشلو، جمع الأوساخ من الطرقات والشوارع، والساحات الرئيسة، وترحيلها إلى مكب النفايات.

وحسب عضو حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM))، عايد إبراهيم، فإن الحملة ستستمر مدة شهر متواصل، بهدف لفت الانتباه إلى أهمية النظافة وجعلها ثقافة راسخة في المجتمع.

أشار عايد إبراهيم خلال حديثه لوكالتنا، إلى ضرورة مساهمة الأهالي في المحافظة على نظافة مدنهم، وأداء المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في هذا الصدد.

(كروب/آ)

ANHA