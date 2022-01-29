وقالت وكالة روج نيوز "بدأت في السليمانية حملة جمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة (المنظمات الإرهابية) في مراسم حضرها العديد من المثقفين والسياسيين والشخصيات المعروفة في جنوب كردستان".

وكانت المبادرة الدولية للعدالة من أجل الكرد قد أعلنت حملة لجمع 4 مليون توقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، انضم إليها أكثر من 1000 شخصية عالمية من 30 دولة، ولا تزال الحملة مستمرة.

وفي السياق ذاته أُعلن اليوم في مدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان) عن بدء هذه الحملة في تمام الساعة 11 في صالة خاك بمشاركة العديد من المثقفين والشخصيات والسياسيين.

وقال السياسي الكردي المعروف محمد أمين بينجويني: "هذه الحملة اليوم لإزالة اسم حزب ثوري كردي ضحى بسيل من الدماء فقط من أجل أن تكتب الدولة التركية في دستورها أن هناك شعب آخر باسم الكرد".

وأكد بينجويني أن هذه الحملة هي مهمة وطنية وإنسانية، قائلاً: "تم وضع اسم العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب بناء على طلب الدولة التركية التي حاولت ولا تزال إفناء حزب العمال بكل إمكاناتها العسكرية ولا تستطيع الوصول إلى هدفها، لذا لجأت إلى أسر القائد أوجلان عن طريق اللوبيات، وتعمل على إظهار حزب العمال على أنه منظمة إرهابية عالمياً”.

وبعد إلقاء الكلمات في المراسم، وقّع الحضور والمشاركون على قائمة لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، كما ستبدأ الحملة بجمع التواقيع من جميع أرجاء جنوب كردستان يدوياً ورقمياً.

(س ر)