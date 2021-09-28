لإيصال صوت المرأة لأكبر شريحة.. إذاعة ستار FM توسّع نطاق بثّها قريباً

وهي أول إذاعة نسائية على مستوى شمال وشرق سوريا، ويعود ذلك إلى ما حققته ثورة (19 تموز 2012)، والتي عُرِفت بثورة المرأة.

حيث انطلقت الإذاعة في 15 كانون الثاني/ ديسمبر2017 بناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، بإمكانات بسيطة وجهود ذاتية لـ 4 إعلاميات من الناحية.

وباركت الإدارية في إذاعة ستارFM، ليلاف حسن، إحدى مؤسسات الإذاعة، البثّ الجديد على كافة النساء في عموم كردستان والشرق الأوسط، وأكدت أن افتتاح الراديو هو جزء من الاستحقاقات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء في شمال وشرق سوريا.

ثورة 19 تموز.. أحدثت نقلة نوعية في إعلام المرأة

وأحدثت ثورة شمال وشرق سوريا نقلة نوعية في إعلام المرأة وخطابها، حيث ترافق مع الثورة، فتح وكالة أنباء خاصة بالمرأة ""JIN NEWS وذلك بهدف تسليط الضوء على أيديلوجية تحرر المرأة والانتهاكات والعنف الممارس بحقها.

إضافة لذلك، تم فتح إذاعة "ستارFM"، وقناة تلفزيونية عرفت باسم "JIN TV".

وقد واجهت المؤسسات الإعلامية الخاصة بالمرأة، صعوبات وعراقيل جرّاء الذهنية السلطوية والعادات والتقاليد البالية في تقييد دورها، وحرمانها من حقوقها، ولكنها استطاعت التغلب على هذه الصعاب بإصرارها على إيصال صوت المرأة إلى العالم.

وبعد عمل دؤوب ومتواصل، استطاعت الإذاعة تطوير بثّها وزيادة عدد إعلامياتها إلى 20 مراسلة وإعلامية، منهن (10 مراسلات، و10 يقدمن البرامج والأخبار)، وتقول ليلاف في هذا الصدد: "إنهن يحاولن تقديم الأفضل لإيصال أصواتهن إلى أكبر شريحة ممكنة".

وتسلّط الإذاعة الضوء على العادات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة وعلى عملها في المؤسسات المدنية، وعلى المشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة بشكلٍ خاص.

من جهتها، تؤكد المذيعة ميديا سليمان والتي تعمل مراسلة أيضاً، أنهن واجهن بعض الصعوبات في السابق وخصوصاً "أن مهنة الإعلام تتطلب جهوداً كبيرة، في نقل لون وعمل المرأة".

برامج حوارية واجتماعية ونشرات إخبارية

وتشير ميديا سليمان إلى أن الإذاعة تبثّ يومياً 23 برنامجاً متنوعاً ما بين سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى إعداد تقارير خاصة وحوارية وبرامج عن حياة الريف، ونشرات إخبارية، باللغات الكردية والعربية والسريانية.

وعبّرت المذيعة ميديا سليمان عن فخرها بالعمل ضمن إذاعة تحمل اسم المرأة، وقالت: "سعادتي لا توصف، سنصل إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد، نطرح في نشراتنا مواضيع هادفة تخص المرأة وتنشر الوعي بينهن"، وتضيف "ستزداد المسؤولية ولكن لا بأس، فنحن نسعى إلى تحقيق هدفنا، ألا وهو إيصال صوت المرأة".

ويمكن للمتابعين الاستماع لإذاعة ستار FM على الترددين "104.8 و105.3 ميغا هرتز" وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الافتراضي.

وبحسب القائمات على الإذاعة، فإنها تعمل لتوسيع نطاق بثّها ليشمل كافة مناطق شمال وشرق سوريا خلال السنوات القريبة القادمة.

(ي م)

ANHA