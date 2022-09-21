لإيصال فكر القائد لكافة شرائح المجتمع.. انطلاق فعالية المكتبة الجوالة في الطبقة وريفها

وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار حملة "هلمّوا إلى معركة الحرية" والتي تهدف لنشر أطروحات وفكر القائد عبد الله أوجلان وإيصاله لكافة الأهالي في المنطقة، حيث جابت فعالية المكتبة الجوالة في يومها الأول، شوارع ناحية المنصورة (30 كم شرق مدينة الطبقة).

وبعد انتهاء جولتها توقفت المكتبة في مبنى المجلس المدني وسط ناحية المنصورة.

خلال الفعالية ألقت الناطقة باسم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في الطبقة، شذى العلي، كلمة أشارت خلالها إلى أهدف الفعالية "نظمنا هذه الفعالية من أجل التعريف بفكر القائد أوجلان ونشر أهم كتبه والمرافعات التي طرحها وإيصالها لجميع الأهالي".

وأكدت، شذى العلي، أنه "بفضل هذه النهج الذي قدمه القائد عبد الله أوجلان، نحن نتواجد في مستويات عالية ونقود مجتمعاتنا إلى الأمام، وذلك من خلال المؤسسات والإدارات والأحزاب التي تتبنى فكره وفلسفته".

وفي ختام اليوم الأول لفعالية المكتبة الجوالة، تم توزيع عدة كتب للقائد أوجلان على الأهالي.

وتضمنت المكتبة الجوالة العشرات من مرافعات وتحليلات القائد عبد الله أوجلان باللغتين العربية والكردية.

ومن المقرر أن تستمر الفعالية لمدة 3 أيام، في يومها الثاني ستنتقل لناحية الجرنية شمال مدينة الطبقة، لتختتم في يومها الثالث والأخير في مدينة الطبقة.

(ع ص/خ)

ANHA