لإيقاف الإبادات بحق المرأة دعوة لوحدة الصف

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا فعاليات متنوعة مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، وتحت شعار "نحن ضد الإبادات والتغيير الديمغرافي، ونعم للأخوة الشعوب، ونبارك عيد المرأة العالمي وجميع الشعوب والمرأة الأرمنية"، نظم المجلس الاجتماعي الأرمني احتفالية في مدينة الحسكة.

ونُظمت الاحتفالية التي حضرها العشرات من الممثلين عن المراكز والمؤسسات المدنية في المدينة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الاجتماعي الأرمني، في صالة رشو الواقعة بحي المشيرفة.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل الإدارية في المجلس الاجتماعي الأرمني بمدينة الحسكة آريف قصبيان، وكلمة باسم مؤتمر ستار لناحية الحسكة من قبل الإدارية جليلة ملا علي، وكلمة باسم قوات المرأة في حرس الخابور الآشوري من قبل القيادية شاميران سيمون.

وباركت آريف قصبيان خلال حديثها، يوم المرأة العالمي على نساء العالم عامةً وشمال وشرق سوريا خاصةً، واستذكرت الشهيدات اللواتي استشهدن من أجل تحقيق حرية المرأة المضطهدة من قبل السياسات القمعية.

وقالت آريف قصبيان إن "المكون الأرمني والإيزيدي في شنكال وعفرين وسري كانيه وكري سبي، تعرضا للكثير من الإبادات، وعلينا أن نكون صفًّا واحدًا ضد هذه الإبادات التي تمارس على شعوب المنطقة ولتحقيق التعايش المشترك وأخوة الشعوب".

ومن جانبها بيّنت جليلة ملا علي أن المرأة الأرمنية تعرضت للإبادة أيضًا، وتابعت "والتي كانت وصمة عار على جبين الإنسانية، ولكن خاب كل من يحاول كسر إرادة المرأة الحرة".

ودعت جليلة كافة نساء العالم إلى وحدة الصف ورفع صوت الحرية، لمنع تكرار الإبادات التي مورست بحق النساء والوطن.

فيما نوهت القيادية لقوات المرأة في حرس الخابور الآشوري شاميران سيمون، إلى أن ما يميز ثورة شمال وشرق سوريا هو مشاركة المرأة في كافة المجالات، وقالت "المرأة أثبتت مكانتها في المجتمعات كافة وعلى مختلف الصعد".

واختتمت الاحتفالية بتقديم فرقتي آرارات و زابيل يسايان عدة أغانٍ ورقصات فلكلورية أرمنية، كما قدم عرض سنفزيون وعرض مسرحي باسم سوقيات الأرمن، تحدث عن الإبادة التي تعرضت لها المرأة الأرمنية على يد الدولة العثمانية.

(كـروب/هـ ن)

ANHA