لإيجاد حل سياسي في سوريا.. وفد من مسد يلتقي وزيرة الخارجية السويدية

ونشر الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطية، أن وفداً من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) ضم كلاً من: رياض درار الرئيس المشترك، وإلهام أحمد الرئيسة التنفيذية، ومجدولين حسن نائبة الرئاسة المشتركة، التقى وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، في العاصمة ستوكهولم.

وتم خلال اللقاء "مناقشة سبل دعم المعارضة الديمقراطية السورية وإيجاد آلية للوصول إلى خريطة طريق تقود إلى عملية سياسة أكثر شمولية في سوريا، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا بشكل عام وشمال شرق سوريا بشكل خاص"، بحسب الموقع.

هذا ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية السورية دعت إلى اجتماع تشاوري في العاصمة السويدية ستوكهولم تحت عنوان: «لقاء القوى والشخصيات الديمقراطية؛ الضرورة والممكنات والمأمول» وذلك يومي ١٣-١٤ كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام.

(د ع)