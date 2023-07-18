لإنقاذ اقتصادها المتدهور تركيا تبرم اتفاقيات استثمارية ودفاعية مع السعودية

أفاد الإعلام الرسمي السعودي اليوم الثلاثاء أن كل من أردوغان وبن سلمان أجريا "جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً" شهدا "استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات".

وعرض الجانبان "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وذكرت وكالة "واس" السعودية أن الطرفين وقّعا ثلاث مذكرات تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار المباشر والتعاون الإعلامي، وخطة تنفيذية للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير وعقدين مع شركة "بايكار للتكنولوجيا" للصناعات الدفاعية والجوية، لاسيما الطائرات المسيّرة.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لأردوغان إلى السعودية منذ إصلاح العلاقة بين البلدين في نيسان 2022 التي تدهورت على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

وخلال جولته الخليجية التي تستمر ثلاثة أيام وتشمل أيضاً قطر والإمارات، يسعى أردوغان لضمان تأمين تدفق مالي لإنعاش اقتصاد بلاده الذي يعاني تضخماً كبيرا وانهياراً في سعر صرف العملة الوطنية.

وعقب حدوث الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا ساهم تمويل من كل من السعودية والإمارات في تخفيف الضغوط الاقتصادية على أردوغان وهذا ما ساهم في التأثير على نتائج الانتخابات التركية الرئاسية الأخيرة.

(ي ح)