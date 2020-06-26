لإنجاح الوحدة الكردية... على الأحزاب الكردية التحلي بروح المسؤولية

أعلن وفدا أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي (ENKS) في ختام المرحلة الأولى من مفاوضات وحدة الصف الكردي، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة والوصول إلى تفاهمات أولية.

اجتماعات المرحلة الأولى اختتمت بين الطرفين في 16 حزيران/ يونيو2020 وتوصل الطرفان إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وتفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

الشارع الكردي وصف التقارب الكردي ـ الكردي بـ "الإيجابي", وقد قوبل بفرحة واهتمام كبير من كافة الشعب الكردي.

رئيس مجلس العشائر الكردية في الحسكة أكرم حج إبراهيم, لفت في لقاء لوكالة أنباء "هاوار" أن نجاح الخطوة الأولى من الحوار الكردي ـ الكردي كانت جيدة جداً, وقال "نتمنى نجاح المراحل المتبقية, فجميع الشعب الكردي يتمنى هذه الوحدة".

الجميع عمل للوحدة

ونوه أكرم حج إبراهيم، أن العشائر الكردية ومنذ 6 أعوام تعمل من أجل بناء هذه الخطوة في التقارب الكردي، وتابع "نحن مجلس العشائر الكردية، ومنذ ست سنوات كنا نسعى من أجل بناء خطوة كهذه، وجلوس المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي إلى طاولة حوار واحدة".

وبيّن إبراهيم، أن الفضل في نجاح هذه المرحلة يعود إلى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي, القائد عبد الله أوجلان ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني, إضافة إلى جميع الأحزاب الكردية التي سعت إلى إنجاح المرحلة الأولى.

وأضاف " نحن العشائر الكردية سوف نعمل من أجل إنجاح الخطوات المتبقية، والوقوف إلى جانب جميع الأحزاب الكردية بكافة الوسائل, لأن الشعب الكردي شعب واحد ومصيره واحد, مطلبنا الوصول إلى حل للقضية الكردية".

وأشار أكرم حج إبراهيم, إلى أن المطلوب من الأحزاب الكردية عامة التحلي بروح المسؤولية، وتقديم التنازلات من أجل المصلحة الكردية.

التقارب يخدم كافة المكونات والتهديدات يستهدف الجميع

ورأى إبراهيم, أن التقارب الكردي سيعود بالفائدة على كافة مكونات شمال وشرق سوريا، كون هذه المكونات تشاركت في كافة المراحل التي مرت بها المنطقة، ودافعت عنها ضد مختلف الجماعات المرتزقة التي حاولت النيل من مكتسبات شعوب المنطقة.

وأوضح أكرم حج إبراهيم, أن مصير كافة الأحزاب الكردية واحد، وأكبر دليل على ذلك تهديدات أردوغان لها, وعدم رضا ما يسمى بـ "المعارضة السورية" عن هذه الوحدة بعد نجاحها في مرحلتها الأولى, وتابع قائلاً "يجب عدم السماح لتركيا بالمزيد من الاحتلالات لأن أردوغان مجرم ويتدخل في شؤون جميع الدول".

وقال رئيس مجلس العشائر الكردية في الحسكة في نهاية حديثه "أعداء الشعب الكردي كثر وأقوياء, وأصدقاؤنا قلة, من الضروري التمسك ببعضنا البعض وإنجاح الوحدة الكردية المرتقبة".

(هـ ن)

ANHA