لإجرائها لقاء مع ذوي جينا أميني.. إيران تحكم على صحفية بالسجن عامين

أعلنت صحفية إيرانية، السبت، صدور حُكم بحقها دون جلسة استماع، بعد توقيفها على خلفية إجرائها مقابلة مع والد الشابة الكردية جينا أميني، التي أشعل مقتلها انتفاضة شعبية في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، مستمرة حتى الآن تحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî".

ونزيلا مروفيان؛ صحفية مقيمة في طهران، وتنحدر مثل جينا أميني من مدينة سقز في شرق كردستان، أوقفت أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وزجت في سجن إوين في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت نزيلا في تغريدة على تويتر "بناءً على قرار الفرع 26 للمحكمة الثورية برئاسة القاضي أفشاري، حُكم علي بالسجن لمدة عامين وغرامة، والمنع لمدة خمس سنوات من مغادرة البلاد".

وأضافت إن "عقوبة السجن لمدة عامين صدرت مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات"، مشيرة إلى أن "هذا الحكم صُدر دون جلسة استماع ومرافعة الدفاع".

وبينت أنها اتُهمت بـ "الدعاية ضد النظام ونشر أخبار كاذبة".

وكانت الصحفية نزيلا مروفيان قد نشرت مقابلة مع أمجد؛ والد جينا أميني على موقع "مستقل أونلاين" في 19 تشرين الأول/ أكتوبر من العام المنصرم.

وأعلنت جمعية نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، في 3 من شهر كانون الثاني عن حصيلة ممن فقدوا حياتهم خلال المظاهرات والاحتجاجات، التي اندلعت في 16 أيلول المنصرم؛ إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني، مؤكدةً، فقدان 516 شخصاً لحياتهم، واعتقال 19204 على يد السلطات الإيرانية.

(ي م)