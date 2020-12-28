لإحياء التراث المندثر... لجنة الثقافة تقيم معرضًا في الشدادي

بقصد المحافظة على التراث القديم، نظمت لجنة الثقافة والفن معرضها الأول في ناحية الشدادي، الذي ضمّ الأفرشة القديمة المصنوعة من النسيج، والربابة ومواد الغزل، وعدة الضيافة العربية، وبعض الأواني المنزلية القديمة.

وأشار العضو في مجلس ناحية الشدادي، محمد الحجاب، إلى أن "فكرة المعرض جاءت بعد ملاحظة اختفاء التراث الذي يمثّل أهلنا وأمهاتنا اللواتي كانت لهن بصمة في صنع الفراش المنزلي وغيره".

وبيّن المعرض دور المرأة ومشاركتها الرجل من حيث الصناعات النسيجية والمواد التي كانت تصنعها لإنجاز العمل المطلوب منها آنذاك.

عضوة لجنة الثقافة والفن في مجلس الناحية، صفاء العزيز، عبّرت عن فخرها الكبير بإقامة معرض يحاكي في مظهره الإرث الذي كاد أن يندثر، وقالت "لجنة الثقافة والفن تعمل دائمًا على أحياء تراث المنطقة عبر المعارض التي تقيمها".

وأضافت "يجب علينا، نحن الجيل الجديد، أن نحافظ على مثل هذه الأدوات المنزلية التراثية التي كانت تمثل أهلنا في السابق وإظهارها، وهذا عليه شرف كبير للجنة الثقافة والفن".

واختُتمت الفعالية بجلسات طربية على الربابة والدبكات الشعبية القديمة.

(ب د/هـ ن)

ANHA