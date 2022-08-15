لإحياء الذكرى السنوية لقفزة 15 آب حزب الاتحاد الديمقراطي يعقد اجتماعاً جماهيرياً في الشدادي

تجمّع اليوم، العشرات من أهالي النواحي الجنوبية للحسكة (الشدادي، العريشة، مركدة، عبدان، والدشيشة) وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني فيها، ومؤسسات الإدارة الذاتية، في صالة مجلس ناحية الشدادي، لإحياء الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة 15 آب، واستذكار المناضل معصوم قورقماز "عكيد".

بدأت مراسم الاستذكار التي نظمت من قبل مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)) في ناحية الشدادي، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في الحزب، مهيدي الدغيم، محاضرة عن قفزة 15 آب، ومسيرة قائدها معصوم قورقماز (عكيد)، وعن الكفاح المسلح الذي بدأه ضد دولة الاحتلال التركي في باكور وجبال كردستان، والأسباب التي دعت للإعلان عن هذا الكفاح، والظروف التي كانت تمر بها المنطقة حينها.

ولفت الدغيم إلى فضل قفزة 15 آب على عموم الشعب الكردستاني، وخاصة الشعب الكردي، وتأثيرها اليوم على الشعوب في مناهضة الاضطهاد، ورفض الخنوع والاستسلام، والإصرار على المقاومة، وقال: "بفضل تضحيات ونضال هؤلاء الشهداء حقق الشعب الكردي في عموم كردستان الكثير من المكاسب، ومن خلالهم تعرف العالم على القضية الكردية، وأثبتوا مدى قدرتهم على الدفاع المشروع عن أنفسهم ووطنهم".

وأضاف: "الشهيد عكيد أصبح رمزاً ومثالاً للإرادة الحرة ضد الظلم والاحتلال، لأنه أطلق الرصاصة الأولى في وجه المحتل التركي".

ودعا الدغيم خلال المحاضرة إلى ضرورة أن تحذو الشعوب المضطهدة التواقة إلى الحرية حذو الشهيد عكيد في كسر حاجز الخوف، والمقاومة في سبيل الحفاظ على وجوده.

وقال: "علينا نحن شعوب المنطقة أن نسير على خطا الشهداء، ونرفع وتيرة النضال، من أجل تحقيق آمال وطموحات وأهداف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا ومن أجل أن نصل إلى أمة ديمقراطية حرة".

وانتهت مراسم الاستذكار، بتأكيد الحضور على أهمية المقاومة لتحقيق الأمن والاستقرار، وصون الحقوق، وحماية المكتسبات.

(ب د/أم)

ANHA